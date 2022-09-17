Son dakika: Hatayspor'da Serkan Özbalta ile yollar ayrıldı

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Süper Lig'de Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Kayserispor yenilgisini sonrası görevinden ayrıldı.

Ligde kötü bir performans sergileyen Hatayspor, Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 yenilgi aldı.

Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında Yukatel Kayserispor'a 4-0 mağlup olmuştu.

HATAYSPOR AÇIKLADI

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Serkan Özbalta ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

VOLKAN DEMİREL'İN İSMİ GEÇİYOR

Serkan Özbalta ile yollarını ayıran Hatayspor'un son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel'i takımın başına getirmek istediği iddia ediliyor.

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