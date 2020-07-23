Son Dakika | Hatayspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.

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