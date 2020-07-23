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GeriFutbol Son Dakika | Hatayspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı
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Futbol
Haber Giriş: 23.07.2020 - 14:52,Son Güncelleme:

Son Dakika | Hatayspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

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Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.

Son Dakika | Hataysporda Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

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