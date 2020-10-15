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Haber Giriş: 15.10.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hatayspor'da 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı!

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Son Dakika | Hatayspor'da 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı!
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Takımdaki toplam pozitif sayısı 6'ya yükseldi.

Hatayspor Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim günü BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur.

Son Dakika | Hataysporda 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

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