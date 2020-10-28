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GeriFutbol Son dakika | Hatayspor'da 1 kulüp personelinin Covid-19 testi pozitif!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Son dakika | Hatayspor'da 1 kulüp personelinin Covid-19 testi pozitif!

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Son dakika | Hatayspor'da 1 kulüp personelinin Covid-19 testi pozitif!
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Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da bir kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uygun olarak yapılan Kovid-19 testlerimizde pozitif vaka sayılarımız azalmakta olup, son yapılan testte bir kulüp personelimizin testi pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

 

Son dakika | Hataysporda 1 kulüp personelinin Covid-19 testi pozitif

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