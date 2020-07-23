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GeriFutbol Son dakika | Hatayspor, Samet Aybaba ile el sıkıştı!
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DHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:33,Son Güncelleme:

Son dakika | Hatayspor, Samet Aybaba ile el sıkıştı!

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Son dakika | Hatayspor, Samet Aybaba ile el sıkıştı!
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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor, Mehmet Altıparmak’tan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile el sıkıştı.

Mehmet Altıparmak ayrılığını, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır" şeklinde açıklayan Hatayspor, Samet Aybaba ile anlaştı.

Hataysporda Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı
Hatayspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

İki tarafın da her konuda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi.

 

Son dakika | Hatayspor, Samet Aybaba ile el sıkıştı

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