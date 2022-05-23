Son dakika: Hatayspor resmen açıkladı! Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da GZT Giresunspor galibiyeti sonrasında istifa eden teknik direktör Ömer Erdoğan için kulüpten de resmi açıklama geldi.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada; "Atakaş Hatayspor'umuzun 2 sezondur Teknik Direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Ömer Erdoğan hocamıza ve ekibine kariyerinde başarılar diliyor, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖMER ERDOĞAN'DAN VEDA MESAJI

Dün akşam istifa kararını açıklayan Ömer Erdoğan bu sabah da camiaya veda mesajı yayınlamıştı:

Sevgili Hataysporlular, Onursal Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'ın teknik adamlığımın ilk senesinde, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan koskoca bir şehir takımını, kariyerinde hiç Süper Lig çalıştırmamış bir teknik adama inanıp bu güzide kulübü bana teslim etmesiyle büyük bir onur, büyük bir gururla bu değerli göreve başladım. Değerli Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz skordan bağımsız olarak her zaman ağabeyliğini, dostluğunu bize göstererek ülkemizde ender görülen bir teknik adam yönetim ilişkisine imza attılar, bu sebeple kendilerine şükranlarımı sunuyorum.2 yıldır birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimle çalışma fırsatı buldum, onlar gelişti biz de geliştik, bu kutsal yolda beraber yürüdük, beraber kader birliği yaptık hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.Özellikle yoğun pandemi döneminde varını yoğunu koyarak çalışan sağlık ekibimize, bütün sezon emek veren malzemecilerimize, mutfak personelimize, idari personelimize sonsuz teşekkürler.En son olarak da bu şehrin birbirinden güzel insanlarına, Hatayspor sevdalılarına değinmek istiyorum, ilk günden itibaren sorgulamadan, yadırgamadan büyük bir sevgiyle ve saygıyla beni ve ekibimi bağrınıza bastınız, çok güzel skorlar, önemli galibiyetler aldık, bazen de üzücü hatta zaman zaman hayal kırıklığı yaratan skorlar aldık ancak; sizler medeniyetler şehrine yakışan karakterinizi şahsıma ve ekibime her daim gösterdiniz, hepinize sonsuz saygılarımı hurmetlerimi gönderiyorum.Evet şimdi veda zamanı, bu satırları yazarken tüm yaşanmışlıklar film şeridi gibi geçen 2 güzel senenin özeti gibi beni üzse de birgün tekrar bulusabilmek için bugün ayrılma zamanı, üzerimizde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler buradan büyük bir minnet duygusuyla ayrılıyorum, bu şehir her zaman kalbimin en güzel yerinde olacak ve Hatayspor Kulübü'nü her zaman hakkettiği en üst yerlerde göreceğiz sağlıcakla kalın.

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BAŞKA BİR TAKIMLA ANLAŞTI MI?

Dünkü basın toplantısında başka bir kulüple anlaşıp anlaşmadığı sorulan Ömer Erdoğan, "Şu an içi herhangi bir kulüple anlaşmam, adım yok. Öyle bir şey yok. Şu an kararım burada devam etmemek." ifadelerini kullanmıştı.

LİGİ 12. SIRADA NOKTALADILAR

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 38 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Atakaş Hatayspor, bu müsabakalarda topladığı 53 puanla ligi 12. sırada noktaladı.