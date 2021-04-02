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GeriFutbol Son Dakika: Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi değişti! Fırat Aydınus'un yerine...
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Futbol
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Haber Giriş: 02.04.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi değişti! Fırat Aydınus'un yerine...

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Son Dakika: Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi değişti! Fırat Aydınus'un yerine...

TFF'den son dakika açıklaması... Hatayspor - Galatasaray maçında Fırat Aydınus'un yerine orta hakem olarak Abdulkadir Bitigen atandı.

Bu hafta Fırat Aydınus'ın yöneteceği açıklanan Hatayspor - Galatasaray maçına Abdulkadir Bitigen atandı. Öte yandan Sivasspor - Trabzonspor maçının yardımcı hakemi Deniz Caner Özaral'ın yerine de Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

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GALATASARAY: FIRAT AYDINUS'UN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

TFF'nin hakem değişimi için bilgilendirme geçen Galatasaray, Fırat Aydınus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçına Covid-19 testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un yerine Abdulkadir Bitigen atanmıştır.

 TFF ÜÇ POZİTİF VAKA AÇIKLADI

TFF, iki üst klasman hakem ve bir üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." şeklinde bir açıklama yayınladı.

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Son Dakika: Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi değişti Fırat Aydınusun yerine...

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