MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Hatayspor Fransa Ligue 1'den transfer yaptı: Alexandros Katranis
GeriFutbol Son Dakika | Hatayspor Fransa Ligue 1'den transfer yaptı: Alexandros Katranis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.08.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hatayspor Fransa Ligue 1'den transfer yaptı: Alexandros Katranis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Hatayspor Fransa Ligue 1'den transfer yaptı: Alexandros Katranis
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Fransa Ligue 1 takımı St-Etienne'den Alexandros Katranis ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Fransa ekiplerinden Saint-Etienne kulübünde sol bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Yunan asıllı futbolcu Alexandros Katranis ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.Yunanistan U 21 Milli Takım oyuncusu Alexandros Katranis, imza sonrası milli takım kampına katıldı. İstanbul’da düzenlenen imza törenine İdari Menajerimiz Murat Bereket Katıldı. Kulübümüze ve Alexandros Katranis’e hayırlı olsun.

Son Dakika | Hatayspor Fransa Ligue 1den transfer yaptı: Alexandros Katranis

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle