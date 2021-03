Son Dakika: Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı açıkladı! Boupendza - Fenerbahçe gerçekleri...

Spor Arena Özel - Osman Yenilmez | Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, bordo beyazlı ekibin gündemine ve Boupendza - Fenerbahçe görüşmelerine dair Spor Arena'ya çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Boupendza - Fenerbahçe flörtüne dair bazı gerçekleri ilk kez açıklayan Rahmi Vardı, kulübün transfer politikasından açılışı için geri sayıma geçilen Hatay Stadyumu'na dair birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Rahmi Vardı ayrıca Boupendza'nın Krasnodar'ın kapısından dönen transfer sürecinin detaylarını spor kamuoyuyla paylaşarak yetenekli oyuncu hakkında ortaya atılan Premier Lig iddialarıyla birlikte 10 milyon avroluk yeni teklifi açıkladı.

Takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak'la yollar sezon başı ayrılmış ve hatta İlhan Palut’un takıma geri döneceğine dair spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Ancak ilk sezonunuzda iyi işler yapıyorsunuz. 7.sıradasınız. İstikrarlı bir Hatayspor izliyoruz. Orta ve uzun vadede hedef ne?

Hatayspor’u 57 yıl sonra Süper Lig’e çıkaran ne İlhan Palut’tur ne Mehmet Altıparmak’tır ne de başka biridir. Hatayspor’u Süper Lig’e çıkaran halkın kendisidir, Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş ve güvendiği yönetimdir. 3. Lige çıkarken aldığı takım, ilk yıl 2. Lige çıkmış ve şampiyon olmuş, 1. Lige çıkmış ve çıktığı yıl Play Off finalinde Gaziantep’e bir penaltı ile mağlup olarak Süper Lig’e çıkamamış, ikinci yıl ise tekrar aynı azim ve güçle mücadele etmiş ve kendi bileğiyle, hakkıyla Süper Lig’e çıkmıştır. Süper Lig’de ise Hatayspor, Hatay halkına yakışır bir şekilde mücadele vermektedir. İlhan Palut bizim kendi yetiştirdiğimiz evladımızdır. Mehmet Altıparmak hazır sistem üzerine gelerek 3-4 maçta galibiyet elde etti. Ona denk geldi. Bir hoca olmasa da Atakaş Hatayspor’un Süper Lig’e çıkma azmi ve kararlılığı zaten vardı. İlhan Palut’un, Bayram Toysal’ın katkısı olmuştur ancak Mehmet Altıparmak’ın çok da katkısı olmamıştır. Mehmet Altıparmak Hatayspor’dan faydalanmıştır. Üçüncü defa Süper Lig’e takım çıkardım ifadeleriyle PR yapmış ve kendisine bir faydası olmuştur, bize bir katkısı olmadı.

AJAX MODELİ OLUŞTURMA ÇABALARI

Geçen yıl bugün Atakaş Hatayspor’un hiçbir futbolcusu yoktu. 1. Lig’den kalan kendi futbolcularımız vardı. Şu an Süper Lig’de kurmuş olduğumuz takımın hiçbir oyuncusu o dönemde yoktu. Dünyanın hiçbir yerinde milyar dolarlar da harcasanız ilk yıl alınan futbolcudan takıma fayda gelmez. Bunun nedeni ise hocayla uyumu, şehirle uyumu, diğer takım arkadaşlarıyla uyumu, ailesiyle uyumu önemlidir. Atakaş Hatayspor öyle bir ortam yarattı ki, futbolcular sanki uzun yıllardır futbolu Hatay’da oynuyormuş gibi mutlular. Biz hep şunu söylüyoruz, medeniyet, hoşgörü bulaşıcıdır. Bunlar futbolcularımıza da bulaştı. Bu sebeple Aaron Boupendza 8 milyon 500 bin Euro bedeli görmesine rağmen Krasnodar’a gitmedi ve takımda kalmak istiyorum dedi. Dünyanın hiçbir takımına gitmek istemiyorum, Hatay’da kalmak istiyorum dedi. Bu bizim için neden önemlidir; Çünkü bir yıl önce Hatay, Suriye’nin sınırında savaş alanının ortasında bir şehir görünümündeyken yabancı futbolcuları boş verin yerli futbolcular dahi gelmek istemiyordu. O ortamı da Allah’ın izniyle Hatay’ın hoşgörüsü, medeniyeti, valisi, büyükşehir belediye başkanı, halkı, bürokrasisi ve Hatay’a gönül vermiş insanlarının katkısıyla ve el birliğiyle çözüme kavuşturduk. Bugün hiçbir futbolcumuz Hatayspor’un ortamından rahatsız değil. Futbolcularımız dünyadaki diğer futbolculara da Hatayspor konusunda rahatlıkla referans oluyor. Bu bizim için büyük bir aşamaydı. Bu aşamayı geçtikten sonra ikinci aşamamız, Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın Ajax modeli ile alt yapı modelini oluşturma çabaları olacaktır.

Ajax modeli, alt yapıda yetişen genç ile A Takımda oynayan profesyonel oyuncuların aynı ortamı teneffüs etmesine imkan tanıyor. Bu sistemde alt yapı oyuncuları ve profesyonel oyuncular aynı yerde giyiniyor, aynı yerde antrenman yapıp aynı yerde yemek yiyor. Bu sistemde alt yapıdaki oyuncu, Kruyff’un ayakkabısını, soyunduğu odayı görüyor ve idolündeki oyuncularla aynı ortamda bulunmanın kattığı özgüvenle kendisine yeni hedefler çizebiliyor. Biz hem Altınordu hem de Ajax modelini harmanlayıp, Gülderen’de almış olduğumuz ve Koronavirüs dolayısıyla çalışmaları sekteye uğrayan tesisi ihya ettikten sonra Hatayspor’un amacı dünyaya seyir zevki yüksek bir futbol izlettirmek hem de alt yapıda futbolcu fabrikası oluşturmak olacaktır. Futbolcuyu kendiniz üretemezseniz paranızla, bütçenizle ve gücünüzle bir yere gitmeniz mümkün değil.



Şu an farkındaysanız Türkiye’de yüzlerce Hatay menşeili futbolcu var. Süper Lig’de en az 15 futbolcumuz var. Hatay bir futbol şehridir. Özellikle Karaağaç bölgemiz futbol fabrikasıdır. Ama bu yılki pandemi süreci dolayısıyla alt liglerin oynanmaması hem de tesislerimizin olmaması bizi elimizdekini kullanmaya yitti. Biz bu tesislerimizi tamamladığımızda, gelecek yıl tamamlarsak bu gücü bütün Türkiye’nin gücü olarak ortaya koyarız.

"İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUYACAK FUTBOLCUMUZ YOK"

Atakaş Hatayspor’un 3-4 dönemdir yöneticisiyim. Bugün oynanan oyundan çok memnunum. Ama memnun olmadığım tek bir şey var; İstiklal marşımızı okuyacak şu an futbolcumuz yok. Ben eskiden takım içerisinde Hataylı futbolcu olmadığı için rahatsızdım ama şu an maalesef Türk futbolcumuz yok. İlk 11’imizde olmasa bile yedeklerimizde Türk oyuncularımız oluyor ama bazen İstiklal Marşı seremonisini üzülerek izliyorum, çünkü ilk 11’de Türk oyuncu sayımız çok kısıtlı olabiliyor. Biz sonuçta bu toprakların insanlarıyız, vatanımıza milletimize düşkün insanlarız. İstiklal Marşının bir futbolcu, taraftar ve yönetici için ne demek olduğunu çok iyi bilen insanlarız. Biz istiyoruz ki İstiklal Marşımız da okunsun, globalleşme ve dünya ile iletişimde kalma konusunda da azim gösterelim ama asıl merkezde bizim gücümüz olsun. Bizim Hatayspor için misyon ve vizyonumuz düşüncemiz bu şekilde. Dolayısıyla Hatayspor yöneticileri el birliğiyle Hatayspor’un en iyi yere gelebilmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu yöneticilerin özelliği şu; bu yönetim göreve başlamadan önce kulübün üzerinde 150’ye yakın haciz vardı. Tarihi boyunca Hatayspor’un kasasına TFF’den bir kuruş para girmemiştir. Biz bu hacizlerin hepsini temizledik. İlk defa TFF’den para akışı başladı. Şu an Türkiye’nin en borçsuz takımlarından birisiyiz. Güncel borçlarımız var ama maçlardan önce prim borçlarını da ödüyoruz. Boupendza’nın Krasnodar transferi tamamlansaydı hem tesisimizi yapacak hem de güncel borçlarımızı sıfırlayabilecektik. Borcumuz o derece cüzzidir.

"HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ TEK BİR KURUŞ YOK"

İyi bir yönetim, iyi bir planlama, iyi bir ortam, hoca ve scout ekibi başarıyı getiriyor. Bizim hesabını veremeyeceğimiz tek kuruş dahi yoktur. Bunu şuradan anlıyoruz; Kamu deneticileri geldiğinde teşekkür ederek gittiler. Geçtiğimiz günlerde ise Denizbank ile taraftar kart için protokol imzaladık. Denizbank yöneticileri, Türkiye’de tek çalıştıkları takımın Hatayspor olduğunu, bunun nedeninin ise Hatayspor’un düzgün mali yapısından kaynaklandığını vurguladı. Önceki dönem görevde olan yöneticiler, Hatayspor’un olmayan paraları ile deplasmana gittiler. Kulübün olmayan parası ile masraflarını karşılattılar. Takım bu şekilde borçlandırıldı ve 10-15 yıl içerisinde o borçlar çok ciddi miktarlara dayanarak kulübü nefes alamaz noktalara getirdi. Şu an ise tüm yöneticilerimiz kendi imkanları ile uçak bileti, konaklama giderlerini kendileri karşılıyor. Ben şu an bir yönetici olarak Hatay Store’dan 500’e yakın forma, 3 bine yakın kaşkol satın aldım ve imzalatıp hediye olarak gönderdim. Kulübün çayını dahi içmeyiz, yemeğini dahi yemeyiz. Son 4-5 yıldır böyle bir ortamla başarı sağlandı ve bu başarıların bir tanesi bile tesadüf değildir. Bunun tesadüf olmadığını da önümüzdeki yıllarda göstereceğiz.

Hatay stadyumu ne durumda? Yeni stadyumlar için genellikle zemin tartışmaları oluyor bu konuda önlem alınacak mı?

Sayın vekilimiz Hüseyin Yayman, yöneticilerimiz ve valimizle iletişim halindeyiz. 27 Mart’ta Fenerbahçe ile açılış maçımız var. TFF’nin karşılaşmaya onay vermesine rağmen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılıp katılamayacağı noktasını öğrenemediğimiz için karşılaşmanın oynanın oynanmayacağı 24-25 Mart tarihlerinde kesinleşecek. Stadyumu biz resmi olarak 1 yıllık protokolle aldık ama resmi açılışını yapmadığımız için orada oynama şansımız henüz yok.

HATAY STADYUMU'NUN SON DURUMU

Hatay Stadyumu Türkiye’nin en iyi stadyumlarından birisi olacak. Ama seyirci olmadığı için yeni stadyumda oynamamızın pek bir mantığı yok. Fakat Mayıs ayından sonra da eski stadyumumuz yıkılacağı için 3 Nisan’da Galatasaray maçını eski stadyumumuzda oynayıp sonraki maçları yeni sahamıza çekmeyi planlıyoruz. Tabi bu konular yönetim kurulumuzda artıları ve eksileri tartışılarak kararlaştırılıyor. Yağışlı ve çamurlu bir ortamda yeni yapılan hibrit çimi bozmanın doğuracağı sorunları da değerlendiriyoruz. Türkiye’nin en güzel stadyumlarına gittiğimizde çimlerin hepsinin bozulduğunu görüyoruz. Sivasspor maçının ilk dakikalarında sakatlanan Selim Ilgaz da 4 Eylül Stadyumundaki zeminin kötü olması dolayısıyla bu durumla karşılaştı. Gaziantep, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın stadyumları da bu sorunla karşı karşıya. Biz bu zemini bozmadan bu sezonu atlatabilir miyiz düşüncesindeyiz. Tabi kendi stadyumumuz şu an hazır durumda. Bu stadyumun kazandırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, ilgilenen bölge milletvekillerine ve bilhassa valimize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz Rahmi Doğan bir spor adamıdır. Hatay’ın büyük bir şansıdır. Her türlü riski göze alarak stadyumun kazandırılmasına vesile oldu. Açılışı için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun gelişini bekliyoruz.

Milli ara sonrası Galatasaray maçınız var. Yeni statta mı oynanacak? Son iki haftayı mağlubiyetle kapattınız. Galatasaray'ın da kayıp lüksü yok. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?

Hatayspor Türkiye’nin en iyi takımı. Fakat Hatayspor’un ideal 11’i var ancak 12’inci futbolcusu yok. Kadro derinliğimiz yeterli değil. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında da gördük ki, Türkiye’nin en iyi takımını da kursanız tecrübe çok önemli bir gerçek. Bizim Süper Lig tecrübemiz eksik ve hem de 12’inci adamımız yok. Sivas maçında Selim Ilgaz’ın talihsiz bir şekilde sakatlanması Boupendza’nın elinde alçı ile oyuna girmesini elzem kıldı. Kamara hazır değildi. Hocamızın takdiri Boupendza’dan yana oldu. Boupendza’nın elinde alçı ile oynaması, Traore gibi önemli bir oyuncunun iki maçtır sakat olması orta sahadaki bütün planlarımız alt üst etti. Orta sahada zaaf gösterince de toparlanıp istediği oyunu sergileyemedi. Hem evimizde hem de Rize’deki maçta mağlup olmamızın sebebi budur. Teknik heyetimiz her maç öncesi rakip hakkında yaptığı analizlerle taktik kuruyor. Ömer Erdoğan, maçtan sonra ise oyuncuların hatalarını tek tek gösteriyor. Ömer hocamız Avrupa kültürü ile yetişmiş ve gözlemcilik ağı çok iyi, Fatih Kavlak Sportif Direktör olarak iyi bir akademisyendir. Bunların hepsini 24 saat ince eleyip sık dokuyarak eksiklerimizi listeliyor. Gönül ister ki her maç 4-5 gol atalım.

"NEDEN ŞAMPİYON OLMADINIZ?!"

Sene başında ‘yeter ki küme düşmesin’ diyen taraftarlarımız, şu an ise neredeyse ‘neden şampiyon olmadınız’ diyerek bizden hesap sorma boyutuna ulaştı. Her maçta 3-4 gole alışan seyircimiz, bir iki maç kaybettiğimizde isyan etmeye başladı. Dünyada bir takım yenildiği zaman en fazla futbolcu üzülür. Primi, alacağı, hedefleri sekteye uğrar. Ben hasta bir şekilde art arda pek çok deplasmana gittim. Bir yönetici için deplasmana gidip kaybetmek zor bir durumdur. Hiç kimse mağlubiyetten mutlu olmaz. Her maçı galip tamamlayacak takım da dünyada yok. Bizi yenen takım gidip Galatasaray’ı, Fenerbahçe’yi, Trabzon’u yendi.

Süper Lig’e belirli kriterlere sahip takımlar çıkabiliyor. Ligde şu an kötü bir takım yok. Dolayısıyla bu ligde her şey olabilir. Hedefimiz ilk 10’da bitirmek. İmkanlar doğrultusunda ilk 5’i de zorlayıp Avrupa Kupalarına gitmek isteriz. Alanyaspor’la aynı puandayız. Bir maç eksikle 7’nci sıradayız. Galatasaray maçıyla da yeniden özlenen Hatayspor’u gösterip hedeflerimizi devam ettirmeyi planlıyoruz.

Ömer Hoca Almanya doğumlu olduğu için akıcı Almanca ve İngilizce konuşabiliyor. Yabancı oyuncuların sayısının fazla olması dolayısıyla takım içi iletişimde bu durum avantaj sağlıyor mu?

Ömer Erdoğan’ın yabancı dil avantajı, futbolcuların psikolojilerini düzeltmesinde, iletişim kurmasında, motive etmesinde, tercümanların doğru tercüme yapıp yapmama noktasındaki kontrollerde çok etkili oluyor. Dolayısıyla Ömer Hoca ve ekibinin yabancı dil bilmesi çok etkili ama farklı diller için de tercümanlarımız bulunuyor. Gönül isterdi ki Ömer Hocamız ve teknik ekibin tamamı tüm dilleri bilsin. Ama bu pek mümkün oluyor. Tabi İngilizce ve Almanca bilmesi de bizim için çok büyük avantaj.

Boupendza, Akintola, Traore gibi futbolcuların keşfi, futbol gündeminde uzun bir süre yer aldı. Bu isimlerin takıma kazandırılmasında kimlerin payı ve desteği oldu? Hatayspor’un nasıl bir oyuncu gözlem ağı var?

Bu bir kişinin sağladığı durum dersek diğerlerine haksızlık olur. Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak, Gökhan Zan da dahil olmak üzere Ömer Erdoğan ve ekibi, scout ekibi, Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere bu transferlerin kararlaştırılmasında geniş bir ekibimiz bulunuyor.

"BOUPENDZA 350 BİN AVROLUK OYUNCUYDU"

Mesela Boupendza bulundu. 350 bin Euro’luk bir oyuncu. Geçmişinde çok fazla gol yok. Aldığımızda oyuncunun amatör ligden olduğunu söylediler. Ben burada basın açıklaması yaptığımda ‘Kebapçıda futbolcu tanıtıyorlar’ diye gündem olmuştu. Bize gülmüşlerdi. Sonra ise ‘Kebabçı diye güldüğümüz adamlar dünyayı sallıyor’ diye haberler çıkmaya başladı. Futbolcu alıyoruz, amatör deniliyor. Bunlara rağmen biz bu transferleri gerçekleştirdik ve başarılı olduk.

Transfer sürecinde hocaların beğenmesi yetmiyor. Transfer komitemizden geçen oyuncular, Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş tarafından onaylanıyor. Nihayetinde takıma maddi destek bulan kişi Sayın Onursal Başkanımız Sayın Savaş’tır. Bu oyuncular binlerce kişi arasından seçilerek değerlendiriliyor. Biz Boupendza’ya geçmişine bakıp bundan futbolcu olmaz deseydik, bugün dünyada Aaron Boupendza diye bir futbolcu belki de olmayacaktı. Dolayısıyla bu bir kişinin başarısı değildir.





"BOUPENDZA'YI İLK GÖRDÜĞÜMDE 'TANK GİBİ ADAM' DEDİM"

Ben Boupendza’nın ilk antrenmanını Erzurum maçında izleme şansı buldum. O zaman ilk antrenmanında gördüğümde ‘Tank gibi adam’ demiş ve gelecekte Türkiye’nin en iyi futbolcusu olacak demiştim. Şimdi ise Boupendza demiyoruz ‘Golpendza’ diyoruz. Bu oyuncu risk alınarak alındı. Keza Traore de Monaco’da tutunamamış bir oyuncuydu, biz yine risk alarak bu oyuncuyu takımımıza kattık. Biz en başında şunu söyledik. Hatayspor’un şöhretli oyuncu ve hoca ile işi olmaz, şöhreti Hatayspor yaratır. Bizim, doymuş, futbol hayatı sona ermeye yakın olan oyuncularla işimiz olmaz. Bize gelen futbolcu, futbola aç olacak. Hedefimiz bu tarz oyuncular ve hocalarla yola çıkmak.

"DAUM GÜNDEMİMİZDE YER ALMADI"

Süper Lig’e çıktığımızda Mehmet Altıparmak kendi reklamını yaptı, Samet Aybaba reklamını yaptı. Konu Daum’a kadar gitti. Bu isimlerde bir tanesi bile gündemimizde yer almadı. Biz futbola aç, kendini geliştirebilecek, karakterli oyuncu, hoca ve hoca grupları ile çalışacağız ve Hatayspor’un başarısının sırrı da budur.

Daha önceki açıklamalara göre Hatayspor’un transfer politikasını yürüten bir ekip olduğu, Ömer Hocanın dile getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda transferler gerçekleştiği ifade edilmişti. Ömer Erdoğan’ın doğrudan talep ettiği bir oyuncu oldu mu?

Ömer Hoca ve Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak, izlenecek olan oyuncuları konuşuyor ve transfer komitesine iletiyorlar. Alınacak olan futbolcular da bu şekilde belirlenmiş oluyor. Biz de araştırmalar yapıyoruz. Tamam futbolcu iyidir ama karakteri nasıldır, saha içindeki durumu nedir gibi konular değerlendirilip ona göre karar veriliyor.

"TRANSFER GERÇEKLEŞSEYDİ MESUT ÖZİL'İ BİLE SOLLAYACAKTI"

Ara transferde 10 numara pozisyonundaki bir futbolcunun takıma katılması planlanıyordu ancak oyuncu sağlık kontrolünden geçemedi. Süreçte neler yaşandı?

Transfer gerçekleşseydi, Hatay’a çok büyük bir hava katacaktı. Mesut Özil’i bile sollayacaktı. Yapılan sağlık değerlendirmeleri sonucunda gelecekte sakatlık durumunun nüksedebileceği ve Hatayspor’a çok fazla başarı getiremeyebileceği değerlendirilerek transferden vazgeçildi.

Takımda Santos, Billong, Katranis ve Akintola gibi kritik oyuncular kiralık, Hatayspor’un bu oyuncular ya da bu pozisyonlar için bir planı var mı?

Bu oyuncularla görüşmelerimiz başladı. Kiralık futbolcularımızla devam etmek istiyoruz. Hiçbirini bırakmak istemiyoruz. İlk olarak hocamızla 2 yıllık sözleşme uzattık. Şu an da futbolcularımızla görüşmelerimiz başladı. Onlarla da şu anki ekibimiz ilgileniyor.

"RAYANE AABID TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİYOR"

Hatayspor’un Süper Lig’e çıkış mücadelesinde takımın önemli isimlerinden birisi olan Rayane Aabid için Süper Lig takımlarından teklif geldiği ve Aabid’in de bu teklifler dolayısıyla takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyor. İddialar ne derece doğru?

Kendisi takımdan ayrılmak istemiyor ama futbolcu olarak bize katkıları var. Karakterli de bir oyuncumuz. Zor bir transfer olacak. Durdurmak için elimizden gelen her şeyi de yapacağız. İsteyeceği rakamı da telaffuz etmek mümkün değil. Karşılıklı görüşmeler sonucunda yolumuza devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Rayane Aabid karakterli, faydalı ve her takımda da iş yapabilecek kapasitede, kalitede bir futbolcudur.

Takımın genç transferlerinden Kamara üzerinde taraftarların büyük bir beklentisi var. Nitekim Hatayspor Onursal Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş da genç futbolculara önem verildiğini ifade etmişti. Ömer Erdoğan’ın Kamara ve diğer genç oyunculara yönelik özel bir ilgi ve yönlendirmeleri mevcut mu?

Ömer Hoca bu konuda çok hassas ve genç futbolculara asıl hedefinde yer alıyor. Şu an A takımda antrenmana çıkan genç futbolcularımız var. Baha, Mert Altınöz bunlardan bazıları. Maalesef U-19’un pandemi dolayısıyla oynanmaması dolayısıyla çok fazla seçme yapamadık. Gelecek sezonki hedeflerimiz arasında 5-6 futbolcuyu altyapıdan yetiştirip A takımda görevlendirmek yer alacak.

"HATAYSPOR'DA GRUPLAŞMA YOK"

Futbol kulüplerinde genellikle oyuncular arasında bir gruplaşma yaşanır? Hatayspor’da bunu söylemek mümkün mü?

Hatayspor’da gruplaşma, hizipleşme, ötekileştirme yok. Futbolcular özel hayatlarında da birbirlerinin evlerine gidip geliyor. Hepsi bizim için Hatay’ın evladı. Kendi aralarında da bu durum söz konusu değil. Bu tarz gruplaşmalar genellikle 3-4 sene sonra olur. Takımda uzun süre kalmış oyuncular, yeni gelen oyuncuların gruplaşmasına neden olabilir. Hatayspor’da kardeşlik iklimi devam ediyor.

Hatayspor şu an kendi şehrinde Süper Lig’de yer alan tek takım. Peki, alt liglerde yer alan takımlara oyuncu vb. konularda herhangi bir desteği oluyor mu?

Biz şunu istiyoruz; İskenderun’da, Dörtyol’da, Payas’ta, Kırıkhan’da, Reyhanlı’da, Samandağ’da 2.Lig ve 3. Lig’de hatta 1. Lig’de takımlar olsun ve biz bunları pilot takım olarak değerlendirelim. Oynatamadığımız oyuncuları bu takımlara gönderelim ve gelişimine destek olalım.

Maalesef Onursal Başkanımızın verdiği destek gibi destek veren hiçbir ilçe yok. İskenderun’un belediye başkanı İskenderunspor için söz vermişti. Ancak bir destek vermedi. Dolayısıyla hiçbir takımın durumu iyi değil. Biz geçen hafta yine Rize’de İskenderunspor için konuşma gerçekleştirdik ve elimizden gelen oyuncuları verelim diye sözleştik. Bizden yana herhangi bir sıkıntı yok ama karşı taraftan da bu konu için bir talep yer almıyor.

BOUPENDA - KRASNODAR FLÖRTÜ

Boupendza-Krasnodar işi herkes için sürpriz olmuştu. Son anda iptal oldu transfer. Hatayspor neden sezon sonunu beklemedi? Piyasası yükselir, talipleri artar düşüncesi oluşmuştu...

Kar zarar mantığıyla bakarsak, Boupendza’nın devre arasından sonra Krasnodar ile yapmış olduğu atraksyon Hatayspor’a kar mı zarar mı getirdi? Buradan bakacak olursak kar getirdiğini şuradan anlayabiliriz; 350 bin Euro değerine sahip oyuncu, şu an transfer marketlerinde 7 milyon Euro olarak listeleniyor. Oyuncu 8 milyon 500 bin Euroluk teklifi de gördü. Bu en azından oyuncunun tavan fiyatının ortaya çıkmasına imkan tanıdı, bu birinci kar oldu. İkincisi, dünya takımları bu oyuncu için yarıştı. Üçüncüsü ise Hatay hem şehir hem de takım olarak Türkiye’nin gündemine geldi. Burada bir zarar yok. Oyuncu da bundan etkilenmedi ve bize ‘Hatay’da kalmak istiyorum, size 10 milyon Euro kazandıracağım’ dedi. Biz daha ne diyelim, oyuncu Hatay’dan gitmek istemiyor.

Biz bu oyuncudan iyi bir para alacaktık, kendisi de iyi bir meblağ kazanacaktı. Bizim önemli olan futbolcunun mutluluğu ve geleceği. Futbolcu gitmek istemiyorsa bizim bunu sorgulama durumumuz yok. Biz bu durumu, karşı takıma ayıp olmaması için ‘Krasnodar’a gitmek istemiyor’ şeklinde değil, ‘Hatay’da kalmak istiyor’ diye duyurduk. Biz de bu durum karşısında oyuncuya saygı duyduk.

BOUPENDZA VE PREMIER LİG İDDİALARI

İngiliz basını Boupendza için 7 Premier Lig takımının devrede olduğunu yazdı. Hatta vatandaşı Aubameyang'ın da transfer için uğraştığı yazıldı. Sizin hissiyatınız nedir, gelecek sezon oyuncuyu nerede görüyorsunuz, Boupendza bu konuda ne düşünüyor. Hatta siz de Fenerbahçe olasılığının ön planda olacağını dile getirmiştiniz.

Aubameyang bir açıklama yaptı. Boupendza’yı Arsenal’e önerdiğini ifade etti. Resmi olarak bize gelmiş bir şey yok. Şu an transfer sezonu olmadığı için henüz bir durum yok. Krasnodar dışında bir Rus takımı daha 10 milyon Euro verdi. Futbolcumuz Hatay’da kalacağını beyan ettiği için değerlendirmedik.

Boupendza’yı satsaydık 8 milyon 500 bin Euro, sezon sonuna kadar Hatayspor’da kalma ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alacaktık. Bizim için de Boupendza için de güzel bir anlaşma olacaktı. Önümüzde 10 maçımız var, sakatlığı dolayısıyla birkaç maçı kaçırdığını da göz önünde bulundurursak bundan sonraki maçlarda Galatasarayla başlamak üzere gollerine devam ederse daha yüksek bir bedelle kulübü ve kendisini de mutlu edecek transferi gerçekleştirebiliriz. Gerçekleştiremezsek de biz Boupendza’dan memnunuz, takımda kalmasını isteriz.

Benim hissiyatım gideceği yönünde, çünkü bu tür oyuncuların bir an önce dünyada kendisini gösterme çabaları oluyor, dolayısıyla güzel işler yapacağını düşünüyorum.

BOUPENDZA VE FENERBAHÇE GERÇEKLERİ

Fenerbahçe konusunda da çok spekülasyon oldu. Benim ağzımdan çıkmayan bir söz kullanılarak, Hatayspor’un Boupendza’yı Fenerbahçe’ye vereceğini ifade edildi. Hatta iddiaların içerisine Sayın Ali Koç da dahil edildi ve işi farklı bir boyuta taşıdılar. Bizim bugüne kadar Fenerbahçe ile ilgili bir açıklamamız olmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Hatay ziyaretinde biz yönetim olarak kendilerini misafir ettik. Orada konuşuldu, fiyatta anlaşılamadı. Fenerbahçe transfer bedelinin yarısını para yarısını ise oyuncu transferi ile karşılamak istedi. Bizim de futbolcuya ihtiyacımızın olmadığını, Fenerbahçe ve diğer büyük takımların futbolcularının Hatay’da top oynayamayacağını dile getirmemiz üzerine karşılıklı olarak teşekkür edilerek görüşmeler noktalandı.

"KAYIT DIŞI VERDİĞİM DEMEÇLER KULLANILMIŞ"

Bu olayın ardından bir basın mensubu arkadaşımız etik kurallar dışında hareket ederek kayıt dışı verdiğim demeçleri kullanmış. Israrla Boupendza’nın Fenerbahçe dolayısıyla gitmediğini söyledi. Biz de bunun doğru olmadığını dile getirdik. Fenerbahçe’nin yöneticisi, Hataylı hemşerimiz Erol Bilecik’in etkili olduğunu iddia etti. Biz her ne dediysek, onlar kendi bildiklerini okudu ve sonucunda doğru olmayan haberler, farklı medya kuruluşlarında da kaynak verilerek kullanılmaya başlandı. Bu durum Fenerbahçe’nin dışındaki diğer güzide takımlarımızın taraftarlarını üzdü. Bize çok tepki gösterdiler, oysa ki böyle bir açıklamam hiç olmadı. Spor ahlaklı yapılan bir şeydir. Spor, mutlu bir gün geçirmek, stres atmak için yapılır. Ama maalesef bazıları sporu stresin kaynağı haline getirdi.

Öyle bir duruma geldi ki, sanki Ali Koç gelip bizim tesislerimizi yapacak, karşılığında futbolcumuzu alacak ifadeleri ortaya çıktı. Bizim kimsenin parasına puluna ihtiyacımız yok. Oyuncumuzu vereceğiz, paramızı alacağız.

"BOUPENDZA'NIN YÜRÜYÜŞÜ BİLE DEĞİŞTİ"

Transfer gündemi Boupendza üzerinde bir rehavet oluşturdu mu? Bu konuda oyuncunun son durumu nedir?

Bu tarz çıkan haberleri tercüme ettiriyorsa, etkilenmiştir tabi. Yürüyüşü bile değişti Boupendza’nın.

"BOUPENDZA 3 TANE İRFAN CAN EDER"

Fenerbahçe İrfan Can için 8 milyon euro civarı bir bedel ödedi. Golcü sorunları da net şekilde görülüyor. Bir spor adamı olarak fikrinizi merek ediyorum. Bu rakamlar Boupendza için verilse Fenerbahçe nasıl bir performans alırdı?

Dünyada golcü sorunu var, bu Fenerbahçe’ye has bir durum değil. Boupendza 3 tane İrfan Can eder. Boupendza sakatlığı dolayısıyla çekildi, iki haftadır gol atamıyoruz. Boupendza Fenerbahçe kadrosunda olsaydı, güzel bir performans gösterebilirdi. Sıradan bir forvet değil, bir anda defansta, ikinci bölgede, üçüncü bölgede görülebiliyor.

Hatayspor yeni tesisleri için planlar ne durumda? Boupendza’nın satışından gelecek olan gelecek paranın da tesisler için kaynak yaratacağı söylenmişti. Yapılması planlanan tesislerin standartları nasıl olacak?

Tesislerde Boupendza’dan gelecek olan para olmasa dahi, biz bunu Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yapıp Hatayspor’a mal edecektik. Şu an Hatayspor’un bir çivi çakacağı bir yer yok. Mal varlığı sıfır. 100 dönüme yakın bir alan Türkiye’nin en modern tesisleri Hatayspor’un malı olacaktı. Bunu da, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve destek olan iş adamlarının parasıyla yapacaktık. Ancak pandemi dolayısıyla iş adamlarımızın ekonomik olumsuzluklar içerisinde olması, destek istememize engel oldu. Bu olsaydı hızlı bir şekilde çözecektik.

Tesislerin inşa edileceği Gülderen’de Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin müteahhitleri, mühendisleri çalışıp yerlerini belirledi. Para sıkıntısının aşılması durumunda 6 ayda bu tesisleri kaldırabiliriz. 62 dönümlük alana 40 dönümlük hazine arazisini de dahil ederek 100 dönüme çıkarmak istiyoruz. Amacımız, 40 dönümlük hazine arazisine yeşil sahaları yapıp ağaçlandırmak, geriye kalan 62 dönüme ise tesisleri konuşlandırmak olacak.

ALİ KOÇ HATAYSPOR TESİSLERİNİN YAPIMINA DESTEK OLACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Boupendza transferiyle birlikte Hatayspor tesislerinin yapımına da destek vereceği iddialar arasında yer almıştı. Hatta 27 Mart’ta Fenerbahçe ile oynanacak Hatay Stadyumu açılış maçının da transfer anlaşmasının bir parçası olduğu konuşulmuştu. Böyle bir süreç yaşandı mı?

Böyle bir şeyin konusu dahi geçmedi. Ali Koç Hataylı olsa, kendi memleketine hizmet ediyor diyebilirim. Erol Bilecik bunu yapsa, bizim gurur kaynağımızdır, iş adamımızdır deriz. Ama Erol Bilecik Fenerbahçe yöneticisidir. Erol Bilecik’in şu an Hatayspor’a tek bir lira katkısı yoktur. Verdiği parayı Fenerbahçe’ye vermektedir. Benim rakibimi, yarıştığım takımı desteklemektedir. Erol Bilecik bizim gururumuz, sevdiğim bir iş adamımızdır ama bu rakibimizi desteklediği gerçeğini değiştirmez. Ama Hatay’a da bir tesis yapar, bir oyuncu alır, destek verirse mutlu oluruz. Kendisinin pek çok işletmesi var, Hatayspor’a verdiği tek bir reklam yok.

Biz açılışı Barcelona ile yapmak istemiştik ama kısmet olmadı. Beşiktaş’ın da Galatasaray’ın da başkanları Hatay’a gelmedi. Biz Beşiktaş yönetimini ayrı ağırladık. Ama başkanları gelmediği ve kendilerinin de talebi olmadığı için protokolle ağırlamadık. Galatasaray’ın tek bir yöneticisi geldi. Bizim de bir yönetici arkadaşımız tek başına gelen yöneticiyi ağırlar. Beşiktaş’ın da Galatasaray’ın da başkanları gelse, onları da ağırlarız. Başkanları gelmediği için de onlardan böyle bir söz alamadık. Ali Koç başkan geldiği için de kendisini açılışa davet ettik, o da sıcak karşıladı. Yarın Beşiktaş biz de gelmek istiyoruz dese yok mu diyeceğiz? Böyle yanlış anlaşılmalar olmasını doğru bulmuyorum.

Hatayspor’da Boupendza dışında izlenen, gözlemlenen futbolcu var mı?

Diouf, Traore, Riberio, Akintola, Rayane Aabid öne çıkıyor.

Takımın emektar oyuncusu ve kaptanı Mesut Çaytemel birkaç hafta sonra 37 yaşına girecek. Kaptanla ilgili emeklilik sonrası antrenörlük gibi bir durum söz konusu mu?

Kaptanın bize emeği çoktur. Oynadığı müddetçe bizim başımızın tacıdır. Antrenörlük konusunda bir şey demem mümkün değil. Ömer Hoca yarın bir gün ekibine davet ederse bilemem.