Son Dakika: Hatayspor 1-1 Kasımpaşa / Maç sonucu ve özeti
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de sezonun açılış haftasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçta ilk gol 18. dakikada Eysseric ile Kasımpaşa'da geldi.
Bu gole yanıt 72. dakikada Saba'dan gelirken ekipler sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
13. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Adekugbe'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Louis'ten önce savunma uzaklaştırdı.
18. dakikada konuk ekip öne geçti. Kasımpaşa’nın ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-1.
20. dakikada Hatayspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topu önünde bulan Louis'in şutu az farkla auta çıktı.
45. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Erdoğan'ın şutunda top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.