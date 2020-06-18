Son Dakika | Hastaneden taburcu edilen Fernando Muslera'dan ilk açıklama

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden taburcu edildi.

Muslera, hastaneden çıktıktan sonra kısa bir açıklamada bulundu.

'BÜTÜN ÜLKE YANIMDA OLDU'

Tecrübeli kaleci, "Herkese teşekkür ederim. Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu. Doktoruma, Galatasaray'a ve taraftarlara teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere." sözlerini kullandı.

Ali Naci Küçük: , Muslera’nın 6-8 ay arası oynayamayacak olması kaleci transferini gündeme getirecek.