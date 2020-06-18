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Haber Giriş: 18.06.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Son Dakika | Hastaneden taburcu edilen Fernando Muslera'dan ilk açıklama

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Son Dakika | Hastaneden taburcu edilen Fernando Muslera'dan ilk açıklama
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Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında kaval kemiğinden sakatlanan Fernando Muslera, ameliyatın ardından taburcu edildi ve ilk açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden taburcu edildi.

Fatih Terim: 'Muslera, bizim için bir kaleciden fazlası, eksikliğini hissedeceğiz'Galatasaray'da ayağındaki kırık nedeniyle bugün ameliyat edilen Fernando Muslera için hastane ziyaretleri yapılırken teknik direktör Fatih Terim de öğrencisini yalnız bırakmayıp ziyaret etti. Terim hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken "Muslera, bizim için bir kaleciden daha fazlası. Bizim için önemli şeyler ifade ediyor. Tabii ki eksikliğini hissedeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Muslera, hastaneden çıktıktan sonra kısa bir açıklamada bulundu.

'BÜTÜN ÜLKE YANIMDA OLDU'

Tecrübeli kaleci, "Herkese teşekkür ederim. Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu. Doktoruma, Galatasaray'a ve taraftarlara teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere." sözlerini kullandı.

 

Ali Naci Küçük: , Muslera’nın 6-8 ay arası oynayamayacak olması kaleci transferini gündeme getirecek.

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