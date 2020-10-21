MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe...
GeriFutbol Son Dakika | Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.10.2020 - 14:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Lazio'ya satılan Vedat Muriqi'nin transferinden kulübe düşen payın Fenerbahçe tarafından peşin olarak ödeneceğini açıkladı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından Fenerbahçe tarafından kendilerine ödenecek pay hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hasan Kartal, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi Lazio'ya taksitle satmasına rağmen kendilerine düşen payın sarı lacivertli kulüp tarafından 1 ay içinde peşin ödeneceğini ifade etti. Kartal, bu taahhüdü bizzat Başkan Ali Koç'un kendisinin verdiği söyledi.

"Vedat Muriqi, 17 milyon euro gibi bir paraya transfer oldu. Bizim alacağımız pay belli ama Fenerbahçe oyuncuyu taksitli sattığı için bu payın 3 yılda gelme ihtimali vardı. Sayın Ali Koç ile görüştüm, bize peşin ödeme yapacaklarını söyledi. 1 aya bu para gelir."

Karadeniz Vira Haber Gazetesi

 

Son Dakika | Hasan Kartaldan Vedat Muriqi açıklaması Fenerbahçe...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle