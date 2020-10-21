Son Dakika | Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe...

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından Fenerbahçe tarafından kendilerine ödenecek pay hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hasan Kartal, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi Lazio'ya taksitle satmasına rağmen kendilerine düşen payın sarı lacivertli kulüp tarafından 1 ay içinde peşin ödeneceğini ifade etti. Kartal, bu taahhüdü bizzat Başkan Ali Koç'un kendisinin verdiği söyledi.

"Vedat Muriqi, 17 milyon euro gibi bir paraya transfer oldu. Bizim alacağımız pay belli ama Fenerbahçe oyuncuyu taksitli sattığı için bu payın 3 yılda gelme ihtimali vardı. Sayın Ali Koç ile görüştüm, bize peşin ödeme yapacaklarını söyledi. 1 aya bu para gelir."

Karadeniz Vira Haber Gazetesi

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