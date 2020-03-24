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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 15:28,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Hasan Kartal: 'Lig bitmiştir, mümkün değil...'

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Son Dakika | Hasan Kartal: 'Lig bitmiştir, mümkün değil...'
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Süper Lig  ekiplerinden Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Bu ligin oynanması mümkün değildir. Ligin geri kalanında play-off sistemi uygulanabilir" dedi.

Süper Lig  ekiplerinden Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Bu ligin oynanması mümkün değildir. Ligin geri kalanında play-off sistemi uygulanabilir" dedi.

TRT Spor'a konuşan Kartal, "Lig bitmiştir, ekonomik sorunların çözülmesi gerekiyor. Bana sorarsanı bu ligin oynanması mümkün değildir. Ligin geri kalanında play-off sistemi uygulanabilir" dedi.

Son Dakika | Hasan Kartal: Lig bitmiştir, mümkün değil...

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