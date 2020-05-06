Son Dakika | Hasan Ali Kaldırım karar verdi! Galatasaray...
İsmi Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım geleceğine ilişkin kararını verdi. Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sol bek, sarı lacivertli yönetimin çağrısını bekleme kararı aldı.
Fenerbahçe’nin kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım, yönetimden çağrı bekliyor.
Tolga Ciğerci gibi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcuya İngiliz ekibi Sheffield United’dan cazip bir teklif geldiği öne sürülmüştü.
Yönetimden geleceğiyle ilgili olarak bir görüşme çağrısı bekleyen Hasan Ali, “Sarı-Lacivertli formaya uzun yıllar hizmet ettim. Şu an çalışmalarımı büyük bir disiplinle sürdürüyorum. Kalıp kalmayacağım ise sadece benimle alakalı bir konu değil” dedi. (Fanatik)
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