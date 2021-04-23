Son Dakika: Fenerbahçe'de Harun Tekin'den penaltı açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından sezon sonuna kadar kaleyi devralan Harun Tekin, FBTV'de açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk hedefine inandıklarını belirten deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ile aralarında yalnızca 3 puan fark olduğuna ve bu puan farkına çok bakmadıklarını ifade etti. 31 yaşındaki eldiven ayrıca Medipol Başakşehir maçında kurtardığı kritik penaltıya da değindi ve "Penaltılarda son ana kadar bekleyerek rakibimi stresi sokuyorum." söyleriyle taktiğini anlattı.

BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Beşiktaş ile aramızda 3 puan var ama biz buna bakmıyoruz. Maç maç bakacağız ve hepsini kazanarak şampiyon olacağız. Hocamız, başkanımız, herkes inanıyor. Sahada bunu gösterip şampiyon olacağız. Şampiyonluğa katkım olursa en rahat insan ben olurum. Rakiplerimiz de hırsımızı görüyor ve tökezlemeye başladılar. Maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz."

"ALTAY ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE GERİ DÖNECEKTİR"

"Altay inşallah sağlıklı bir şekilde aramıza dönecek. Biz sürekli birlik içerisindeyiz. Altay çok güçlü bir insan ve güçlü şekilde geri dönecektir. Birbirimize her zaman destek veriyoruz. Ben de ciddi bir sakatlık geçirdim. Sonrasında herkes bana destek oldu. Yüzümde kırıklar vardı ve atlatması zor oldu. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Kariyerimin en zor zamanlarıydı ancak kimse bunu bana hissettirmedi."

"PENALTILARDA RAKİBİMİ STRESE SOKUYORUM"

"Penaltılarda son ana kadar bekleyerek rakibimi strese sokuyorum. Penaltı aslında vuran oyuncu için avantaj. Ben analiz ederek, hislerimi de kullanıyorum. Bazen şans da yanımda oluyor."

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