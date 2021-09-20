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Son dakika: Harun Erdenay, TBF başkanlığına aday oldu!

#Harun Erdenay#TBF#Türkiye Basketbol Federasyonu
Son dakika: Harun Erdenay, TBF başkanlığına aday oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu eski başkanı Harun Erdenay, federasyonun olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

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Eski Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Erdenay yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonunun, önümüzdeki günlerde yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğumu kamuoyunun bilgilerine sunarım. İki nesil Türk Milli Basketbol Takımı formasına şerefle hizmet etmiş, bu sporu sahada ve yönetim alanında deneyimlemiş bir ailenin ferdi olarak, Türk basketboluna değer katacağına inandığım felsefemi, projelerimi hayata geçirmek için bu onurlu göreve hazırım." ifadelerini kullandı.

Sportif başarıların Türk basketbolunda süreklilik kazanması gerektiğine inandığını vurgulayan Erdenay, şunları kaydetti:

"Ben ve basketbolun kalbinden, profesyonelliğin içerisinden gelen arkadaşlarım, başarılı bir takım çalışması ortaya koyarak, heyecan yaratan, örnek olan, ilham veren, şeffaf ve adil bir yönetim tarzıyla Türk basketboluna hizmet edeceğimiz bir yola çıkıyoruz. Hedeflerimi ve yol haritamı, önümüzdeki günlerde yapacağım bir basın toplantısı ile paylaşacağımı tüm değerli basın mensupları ve kamuoyunun bilgilerine sunarım."

Son dakika: Harun Erdenay, TBF başkanlığına aday oldu

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#Harun Erdenay#TBF#Türkiye Basketbol Federasyonu