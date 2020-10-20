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GeriFutbol Son dakika | Harry Kewell'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!
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Haber Giriş: 20.10.2020 - 18:20 | Son Güncelleme:

Son dakika | Harry Kewell'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

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Son dakika | Harry Kewell'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!
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Oldham Athletic, teknik direktör Harry Kewell'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Harry Kewell'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

İngiltere 4. Lig (League Two) kulüplerinden Oldham Athletic'i çalıştıran Harry Kewell, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Galatasaray forması da giyen 42 yaşındaki Kewell'ın testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, bugünkü Carlisle United maçında takımın başında antrenör Alan Maybury'nin görev yapacağı ifade edildi.

Son dakika | Harry Kewellın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

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