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Son Dakika: Harry Kane resmen Bayern Münih'te! 10 yıl sonra ayrılık, 120 milyon euro...

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#Harry Kane#Bayern Münih#Transfer
Son Dakika: Harry Kane resmen Bayern Münihte 10 yıl sonra ayrılık, 120 milyon euro...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 11:24

Tottenham'dan ayrılık kararı alan Harry Kane'in Bayern Münih'e transferi resmen açıklandı.

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Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, yılın transferini açıkladı.

Tottenham'dan ayrılık kararı alan Harry Kane, Bavyera takımına imza attı.

Bayern Münih, transferi resmen duyururken İngiliz golcünün 9 numaralı formayı giyeceği de açıklandı.

Münih ekibi, bu transferi için Tottenham'a 120 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

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'BANA İYİ HİSSETTİRİYOR'

Kulübün sitesine açıklama yapan Kane, "Bayern'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. FC Bayern dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve kariyerimde hep en üst seviyede ilerlemek ve kendimi kanıtlamak istediğimi söylemişimdir. FC Bayern, kazanma kültürüyle karakterize edilir. Burada olmak bana çok iyi hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

10 YIL SONRA AYRILDI

Tottenham'da 10 sezonda 435 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 280 gol atarken, 64 kez de asist yaptı.

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#Harry Kane#Bayern Münih#Transfer

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