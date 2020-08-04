Son Dakika | TFF, harcama limitlerini resmen açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de mücadele eden takımların 2020-21 sezonu harcama limitlerini resmen açıkladı.

İŞTE TFF TARAFINDAN BELİRLENEN HARCAMA LİMİTLERİ VE O AÇIKLAMA:

Kulüp Lisans Kurulu, 3 Ağustos 2020 tarihli toplantısında 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere;

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere;

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

*Sıralama, 2019-2020 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR'UN HARCAMA LİMİTLERİ

Galatasaray: 493.398.642 TL(60,3M€)

Beşiktaş: 298.099.722 TL(36,4M€)

Fenerbahçe: 177.573.089 TL(21,7M€)

Başakşehir: 170.654.925 TL(20,85M€)

Trabzonspor: 152.395.425 TL(18,6M€)

HANGİ GİDERLER HARCAMA LİMİTLERİNE DAHİL?



Harcama limitleri; takımların oyuncu maaşları, teknik ekip masrafları ve menajerlere ödedikleri ücretleri kapsıyor. Örneğin harcama limiti en yüksek kulüp olan Galatasaray'ın, oyuncu ve teknik ekip maaşlarının toplamı ile menajerlere ödediği komisyon ve diğer faaliyet giderleri 2019-2020 sezonu için belirlenen 368 bin lirayı en fazla yüzde 30 oranında geçebilir.



Kulüplerin, 2019-2020 Sezonunda Harcama Limitini %30'una kadar aşmaları cezaya tabi olmayacak. Bu oran 2020-2021 sezonu için %15'e düşecek. Devam eden sezonlarda ise kulüplerin Harcama Limiti dahilinde kalmaları zorunlu olacak.



HARCAMA LİMİTİ AŞILIRSA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?



Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar



Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması



Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı



Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması



Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması



Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

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