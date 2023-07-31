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Son Dakika: Hande Baladın'a korkunç tehdit! "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koştu... "Yüzüne asit atacağım"

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#Hande Baladın#Savcılık#Tehdit
Son Dakika: Hande Baladına korkunç tehdit Can güvenliğim yok diyerek savcılığa koştu... Yüzüne asit atacağım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 11:17

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu. Başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın sevincine gölge düştü. Şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Baladın, "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koştu. Voleybolcu, M.N. isimli kişi tarafından ortada hiçbir neden yokken tehdide maruz kaldığını iddia etti. Oyuncu, "M.N., 'Yüzüne asit atacağım. Senden intikam almadan ölmeyeceğim' diye beni tehdit ediyor" dedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Milli voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyonluk sevincine gölge düştü. Şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalan genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu.

TEHDİTLERİN SONU GELMEDİ

Sabah'ın haberine göre; Instagram kullanıcısı Mustafa N, ortada hiçbir tartışma yokken voleybolcuya, oynadığı Eczacıbaşı takımına ve sponsor firmaya yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" şeklinde paylaşımda bulundu. Mustafa N, tehditlerinin seviyesini arttırarak devam etti.

"YÜZÜNE ASİT ATACAĞIM"

Hızını alamayan kullanıcı, Baladın'a yönelik "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde korkunç ifadeler kullandı.

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Tehditlerin sonu gelmeyince durumun ciddiyetinden ve can güvenliğinden endişe duyan başarılı voleybolcu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Hande Baladın "CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Dilekçesinde, şampiyonluğun hemen ardından tehditlere maruz kaldığını belirterek "Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum" diyerek suç duyurusunda bulundu.

Tehditlerin yer aldığı dilekçede, Mustafa N'nin "tehdit" suçundan cezalandırılmasını talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Hande Baladın#Savcılık#Tehdit

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