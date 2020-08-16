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Son Dakika | Hamza Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor ile anlaştı!
Hikmet Karaman ile yolları ayırma kararı alan Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştı.
Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştı.
beIN Sports'un haberine göre Hikmet Karaman ile yolları ayıran Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile el sıkıştı.
Tecrübeli teknik direktör son olarak Gençlerbirliği'nde çalışmıştı.
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