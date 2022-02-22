Son dakika: Hamza Hamzaoğlu, TFF 1. Lig Eyüpspor'da! Resmen açıklandı

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Ligde şampiyonluk adaylarından olan Eyüpspor, Teknik Direktör Zafer Turan'la yollarını ayırırken deneyimli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı.

Eyüpspor, geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getirdi.

Spor Arena'nın duyurduğu transferi doğrulayan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından "Hamza Hamzaoğlu hocam Eyüpspor'umuza hayırlı olsun. Resmi imzalar yarın inşallah." açıklamasını yaptı.

2009-10 SEZONUNDA FİNAL OYNATMIŞTI

52 yaşındaki Hamza Hamzaoğlu, 2009 - 2010 sezonunda Eyüpspor'u çalışmıştı.

Hamzaoğlu, eflatun sarılılara, 2009-2010 da play-off finali oynatmıştı. Son maçta Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Tavşanlı Linyitspor'a yenilmişti.