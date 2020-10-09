Son Dakika | Hamza Hamzaoğlu: Taraftarsız tadı tuzu olmuyor

Sarı-siyahlı ekip, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sürdürdü.

Ülkelerinin milli takımlarına giden Christian Cueva, Issam Chebake, Youssouf Ndayishimiye, Jody Lukoki ve Teenage Lingani Hadebe, antrenmanda yer almadı.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Hamzaoğlu, oyuncuları dayanıklılık testinden geçirdiklerini söyledi.

Haftaya kadar dayanıklılık testlerini sürdüreceklerini dile getiren Hamzaoğlu, "Önümüzdeki hafta da normal çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Hamzaoğlu, ligin ilk üç haftasına göre daha iyi durumda olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Eksiklerimizi tamamladık, transfer dönemi kapandı. Milli takımda olan oyuncularımız var, onlar da maçlarını bitirdikten sonra katılacak. Çok kısa bir süre sonra da Konyaspor maçına çıkacağız. Bu arada altyapımızdan 6 genç kardeşimizi aldık, hem onları görmek hem de onların takımın havasını biraz solumasını düşünerek. Bu antrenmanı bu şekilde sürdürüyoruz."



- "Arkadaşlarımız takım için mücadeleye hazır"



Yapılan transferlerle ilgili Hamzaoğlu, "Bizi hedeflerimize taşıyabilecek bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. İyi bir takım olduk, benim için önemli olan o. Kadrodaki isimler değil, bu isimlerin buradaki uyumu, takım oyuncusu olup olmadıkları, takım için fedakarlık yapıp yapamayacakları... Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla yerli ve yabancı arkadaşlarımız takım için mücadeleye hazır durumda, gayet uyumlu çalışıyorlar. İnşallah maçlar da sonuçlar da bize yardımcı olur ve kısa sürede toparlanarak, iyi yerlere doğru yürüyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Taraftarsız tadı tuzu olmuyor"



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun zamandır taraftarsız oynadıklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "Kaç aydır taraftarsız oynuyoruz, aslında artık alıştık ancak alışmak doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Tabii taraftarsız tadı tuzu olmuyor, onların mutlaka itici bir gücü, maçların temposuna etkisi oluyor. Taraftarın tribünde olduğu maçlarda, onların heyecanı sahaya yansıyor." ifadelerini kullandı.

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