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Haber Giriş: 24.11.2020 - 12:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hamza Hamzaoğlu istedi, Cueva kadro dışı kaldı

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Son Dakika | Hamza Hamzaoğlu istedi, Cueva kadro dışı kaldı
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Yeni Malatyaspor'da Christian Cueva, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. Cueva'nın eşinin geçtiğimiz günlerde Hamzaoğlu aleyhine yaptığı paylaşım çok konuşulmuştu.

Yeni Malatyaspor'da Christian Cueva, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

SAHAYI TERK ETTİ

Malatya ekibinde, Yukatel Denizlispor maçının 38. dakikasında 2-0 öndeyken Yeni Malatyaspor’da oyundan alınan Cueva sahayı terk ederken kulübeye tepki göstermişti.

GÜNEY AMERİKALILARLA BİR SORUNUN MU VAR?

Cueva’nın eşi Pamelita sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak eşine destek vermişti. Pamelita Lopez Solorzano Yeni Malatyaspor’daki Güney Amerikalı oyuncuları da etiketleyerek, “Hamzaoğlu, Güney Amerikalılarla bir sorunun mu var?” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Cuevanın eşinden Hamza Hamzaoğluna tepki
Cueva'nın eşinden Hamza Hamzaoğlu'na tepki!

 

 

Son Dakika | Hamza Hamzaoğlu istedi, Cueva kadro dışı kaldı

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