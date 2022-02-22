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Son dakika: Hamza Hamzaoğlu, 1. Lig yolunda! Görüşmeler başladı...

#Transfer#Eyüpspor#Hamza Hamzaoğlu
Son dakika: Hamza Hamzaoğlu, 1. Lig yolunda Görüşmeler başladı...

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Hamza Hamzaoğlu ile görüşmelere başladı.

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Ligde şampiyonluk adaylarından olan Eyüpspor, Teknik Direktör Zafer Turan'la yollarını ayırırken deneyimli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu ile görüşmelere başladı.

Eyüpspor, geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Hamza Hamzaoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik direktörü takımın başına getirmek isteyen Eyüpspor yönetiminin tesislerde görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. 

2009-10 SEZONUNDA FİNAL OYNATMIŞTI

52 yaşındaki Hamza Hamzaoğlu, 2009 - 2010 sezonunda Eyüpspor'u çalışmıştı.

Hamzaoğlu, eflatun sarılılara, 2009-2010 da play-off finali oynatmıştı. Son maçta Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Tavşanlı Linyitspor'a yenilmişti.

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#Transfer#Eyüpspor#Hamza Hamzaoğlu

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