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Son dakika: Hamit Altıntop'tan eleştirilere yanıt ve Ferdi Kadıoğlu sözleri

#Milli Takım#Hamit Altıntop#TFF
Son dakika: Hamit Altıntoptan eleştirilere yanıt ve Ferdi Kadıoğlu sözleri

TFF İcra Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan sorumlu yönetici Hamit Altıntop, Milli Takım kafilesinin Letonya yolculuğu öncesi dün oynanan Norveç maçı ve Milli Takım'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Hamit Altıntop'un açıklamaları şu şekilde:

Kısa vadeli hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Bu yolda ilk sınavımızda maalesef berabere kalabildik. Letonya'da kazanıp şansımızı korumak istiyoruz. Buradaki oyunu daha ileri taşımak istiyoruz.

Ne kadar sabırsız olduğumuzu biliyoruz. Herkesin söz ettiği gibi dünkü Norveç takımını örnek almamız lazım. O kadar eksikleri olmasına rağmen oyuna yeni dahil olan oyuncularla takım halinda nasıl oynadıklarını, hocalarının beklentilerini nasıl karşıladıklarını gördük. Biz de bir sistem oluşturmak, ekol olmak, bilimi ve eğitimi ön plana almak, havuzu büyütmek istiyoruz. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. 'Hamit Altıntop ve yeni hoca geldi, bakalım yapabilecekler mi?' demekle olmaz. Bunu hep beraber yapmalıyız. Bizim takımımız, bizim oyuncularımız. Hep beraber sonuca gitmeliyiz. Bugünden çalışmalara başladık, oyuncu arkadaşlarla konuştuk. 

"BÜYÜK BİR DEĞİŞİM VAR, BUNU HERKES GÖRECEK"

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Yapıcı eleştirilere de açığız. En büyük eleştiri mental çöküş. Bunu kimsenin söylemesine gerek yok. Bunu görüyoruz zaten. Yeni hocayla beklentiler inanılmaz büyüdü ama beklentiler bugünden yarına karşılanamaz. Konsantrasyonumuz ve çalışmalarımız o kadar yoğun geçti ki gelecek günlerde ve aylarda bunu hissedeceksiniz. Büyük bir değişim oluyor.

"YENİ BİR AĞ KURUYORUZ"

Yeni sistem 6 ay önce başladı. Hoca eğitim tüzüğümüzün içeriğini değiştirdik. Eğitmen hocalarımızı güncelledik. Yolun daha başındayız. İlk adımları atıyoruz. Genç milli takımlarımızla, hocalarımız ve oyuncularımızla bir ağ kuracağız. Bu ağda bütün bilgiler olacak. Türkiye'de ve yurt dışındaki genç arkadaşlarımızla temas halinde olacağız. Hepsiyle görüşeceğiz. Gerekirse aileleriyle görüşeceğiz. Aile de önemli bu konuda. İyi oyuncu olabilirler ama iyi karakter de olmalı. Biz bunu da önemsiyoruz.

"FERDİ KADIOĞLU BİLE BUNA DAHİL"

Milli forma ve bayrak hepimiz için önemli. Ben Almanya'da doğup büyümüş olabilirim ama aynı kültürle büyüdürm. Şimdi de Hakan var, Berkan var. Ferdi'yi bile buna dahil edebiliriz. Belki Türkiye için oynamadı ve oynamayacak bilmiyoruz ama kendisini her anlamda destekleriz. Adı üstünde Ferdi Kadıoğlu. Biz spor adamı ve yönetici olarak bu kardeşlerimize destek olacağız.

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#Milli Takım#Hamit Altıntop#TFF