Son Dakika: Hamit Altıntop, Milli Takım için hoca adaylarını 2'ye indirdi! Alman ekolü...

Spor Arena Detay - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki 6. maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup olarak ağır bir yara alan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı.

Dünya Kupası'na katılma yolunda kritik bir maçı farklı kaybeden milliler, liderlik şansını tehlikeye atmıştı. Ağır yenilginin ardından TFF, Şenol Güneş'le yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.

A MİLLİ TAKIM'IN YENİ SORUMLUSU HAMİT ALTINTOP

Şenol Güneş'le yolların ayrılması sonrası A Milli Takım'dan sorumlu yöneticilik görevine Hamit Altıntop getirilmişti.

Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop'un yürüteceği, daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edeceği belirtilmişti.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Görev değişikliğinin ardından çalışmalara başlayan Hamit Altıntop, önceliğini Alman ekolüne verdi. Takımın başına Alman bir teknik direktör getirmek isteyen genç yönetici, ilk olarak Joachim Löw'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan 61 yaşındaki teknik direktörle görüşmek için Almanya'ya giden ve planları anlatan Altıntop, Löw'den olumsuz yanıt aldı.

Yerli teknik direktörle çalışmak istemeyen Altıntop'un; Okan Buruk, Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın gibi isimleri veto ettiği kaydedilmişti.

LÖW SONRASI İLK ADAY KUNTZ

Löw'den olumsuz yanıt alan Hamit Altıntop, diğer adaylarla da görüşme gerçekleştirdi.

İlk olarak Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz ile görüşen genç yönetici, genç oyuncularla çalışmaya ve onları milli takım seviyesinde hazırlamaya yatkın kimliğiyle öne çıkan 58 yaşındaki Kuntz'u ilk aday olarak belirlediği kaydedildi.

KLINSMANN DA LİSTEDE

Almanya'da temaslarda bulunan Hamit Altıntop'un Löw ve Kuntz sonrası bir başka Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann'la da görüşecek planlamasını anlattığı belirtildi.

Olumlu geçen görüşme sonrası 57 yaşındaki Klinsmann'ın milli takımın başına geçmek istediği vurgulandı.

SON KARARI NİHAT ÖZDEMİR VERECEK

Teknik direktör önceliğini Stefan Kuntz'a veren Hamit Altıntop'un, yapılan görüşmelerin raporlarını TFF Başkanı Nihat Özdemir'e aktaracağı ve nihai kararın Özdemir tarafından verileceği ifade edildi.

8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.