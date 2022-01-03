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Son Dakika: Hamit Altıntop: "Ferdi Kadıoğlu aradı, Türkiye'yi seçtiğini söyledi"

#Hamit Altıntop#A Milli Takım#Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım
Son Dakika: Hamit Altıntop: Ferdi Kadıoğlu aradı, Türkiyeyi seçtiğini söyledi

TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Kanada milli takımlarını tercih etme hakkı bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun kendisini arayarak Türkiye'yi seçtiğini duyurdu. Fenerbahçe Kulübü de Ferdi'nin Türkiye'yi seçtiğini açıklayarak başarı diledi.

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TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini duyurdu.

Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye'den yana olduğunu ve Türkiye'yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

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Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Kanada'yı tercih etme hakkı da bulunuyordu. Daha önce Hollanda alt yaş gruplarında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, son olarak Hollanda U21 formasıyla 18 maçta 1 gole imza atmıştı.

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FENERBAHÇE DUYURDU!

Fenerbahçe Kulübü de Ferdi Kadıoğlu'nun resmi olarak Türkiye'yi seçtiğini kulüp internet sitesinden duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2018’den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza Milli formamızla sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Hamit Altıntop: Ferdi Kadıoğlu aradı, Türkiyeyi seçtiğini söyledi

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#Hamit Altıntop#A Milli Takım#Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım

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