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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: Halil Dervişoğlu'ndan Galatasaray ve transfer açıklaması

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Son dakika: Halil Dervişoğlu'ndan Galatasaray ve transfer açıklaması

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için Antalya'ya gelen milli futbolcu Halil Dervişoğlu, Milli Takım ve Galatasaray ile ilgili konuştu.

Sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Ay-yıldızlı ekibin genç oyuncusu Halil Dervişoğlu AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

A Milli Takım aday kadrosunda yer aldığı için gururlu olduğunu aktaran Halil Dervişoğlu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah bu yolda uzun yıllar devam edeceğiz. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile zorlu maçlar oynayacaklarını vurgulayan Halil, "Ama bizim takım da çok iyi oyunculara sahip. Bugüne kadar çok iyi maçlar oynadık. İnşallah takım elinden geleni verecek ve hayırlı maçlar olacak." şeklinde konuştu.

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"Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok"

Halil Dervişoğlu, Süper Lig'de Galatasaray'ın averajla kaçırdığı şampiyonluk hakkında ise şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Elimizden geleni verdik. Son maçı kazandık ama yeterli olmadı. İnşallah bir dahaki sene ya da böyle bir şans elimize geçtiğinde değerlendiririz."

Galatasaray forması giyecek misin?

Halil, "Gelecek sezon da Galatasaray formasını giyecek misin?" sorusuna ise "Bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Şu an söyleyebileceğim başka bir şey yok." yanıtını verdi.

Son dakika: Halil Dervişoğlundan Galatasaray ve transfer açıklaması

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