Son Dakika: Halil Dervişoğlu, Türkiye-Azerbaycan maçında milli formayla siftah yaptı! Galatasaray taraftarından transfer çağrıları...

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A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları için oynadığı Azerbaycan maçında Halil Dervişoğlu'nun performansı dikkat çekti.

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, ilk kez A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı.

Şenol Güneş'in ilk 11'de görev verdiği Halil, ilk maçında golle tanışmayı başardı.

Genç yıldız, 34. dakikada Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada topu ağlarla buluşturdu.

TARAFTARLARDAN TRANSFER ÇAĞRILARI

Bonservisi Brentford'da olan Halil, Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 3 gol, 2 asist katkısı vermiş ve sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazanmıştı.

Taraftarlar, Türkiye-Azerbaycan maçının oynandığı esnada da Halil'in bir sezon daha kiralanması ya da bonservisinin alınması yönünde çok sayıda paylaşımda bulundu. Ayrıca devre arası döneminde anlaşmaya opsiyon konulmamasının hatalı olduğu yönünde yorumlar yaptılar.







'F.BAHÇE VE TRABZONSPOR DA DEVREDE'

Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'in yokluğunda görev aldığı maçlarda başarılı olan Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da devrede olduğu iddia ediliyor.

Ayrıca milli oyuncu için Brentford'un en az 10 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği ileri sürülüyor.

TRANSFER YANITI

Halil, geçtiğimiz günlerde transfer sorusuna "Gelecek sezon da Galatasaray formasını giyecek misin?" sorusuna ise "Bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Şu an söyleyebileceğim başka bir şey yok." yanıtını vermişti.