Son Dakika: Halil Dervişoğlu transferinin perde arkası! Galatasaray ve Fenerbahçe gerçekleri...
Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan Halil Dervişoğlu savaşının perde arkasını anlattı.
Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, sarı-kırmızıların transfer gündeminde yaşanan son gelişmeleri Spor Arena'da açıkladı.
Ali Naci Küçük, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan Halil Dervişoğlu savaşının perde arkasını anlattı. Küçük ayrıca, Halil Dervişoğlu transferinde milli futbolcunun sarı kırmızılı ekibi tercih etmesinde önemli rol oynayan detaydan bahsetti.
00.00 Açılış
00.15 Halil Dervişoğlu Transferinin Perde Arkası
04.30 Galatasaray'da Falcao Dönemi Bitti
06.50 "Mohammed Özel Hayatına Dikkat Etmeli"
10.50 Gedson Fernandes-Okay Yokuşlu-Aliou Dieng
13.26 Marcao'nun Galatasaray Geleceği...
14.22 İrfan Can Eğribayat & Galatasaray
ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN AKTARDIĞI GALATASARAY TRANSFER GÜNDEMİNİ BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ, İYİ SEYİRLER...