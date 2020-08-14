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GeriFutbol Son Dakika | Hakem Halil Umut Meler, FIFA'da birinci kategoriye yükseldi!
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Haber Giriş: 14.08.2020 - 19:54,Son Güncelleme:

Son Dakika | Hakem Halil Umut Meler, FIFA'da birinci kategoriye yükseldi!

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Son Dakika | Hakem Halil Umut Meler, FIFA'da birinci kategoriye yükseldi!
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FIFA Hakem Komitesi tarafından , FIFA kokartı takan hakemlerin kategorileri güncellendi. Halil Umut Meler'in birinci kategoriye yükseldiği açıklandı.

Spor Arena ÖZEL | FIFA Hakem Komitesi tarafından güncellenen kategorilerde Halil Umut Meler, 2. kategoriden 1. kategoriye yükseldi.

FIFA hakemler 1. kategoride Ali Palabıyık ve Halis Özkahya bulunuyordu. Böylece 1. kategoride Türkiye'yi 3 hakem temsil etmiş olacak.

Cüneyt Çakır ise FIFA kokartı takan hakemler arasında Elit Kategoride yer alıyor.

Son Dakika | Hakem Halil Umut Meler, FIFAda birinci kategoriye yükseldi

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