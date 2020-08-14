Son Dakika | Hakem Halil Umut Meler, FIFA'da birinci kategoriye yükseldi!
FIFA Hakem Komitesi tarafından , FIFA kokartı takan hakemlerin kategorileri güncellendi. Halil Umut Meler'in birinci kategoriye yükseldiği açıklandı.
Spor Arena ÖZEL | FIFA Hakem Komitesi tarafından güncellenen kategorilerde Halil Umut Meler, 2. kategoriden 1. kategoriye yükseldi.
FIFA hakemler 1. kategoride Ali Palabıyık ve Halis Özkahya bulunuyordu. Böylece 1. kategoride Türkiye'yi 3 hakem temsil etmiş olacak.
Cüneyt Çakır ise FIFA kokartı takan hakemler arasında Elit Kategoride yer alıyor.
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