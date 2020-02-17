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Futbol
İHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 15:27,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

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Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Milan'da forma giyen ay-yıldızlı futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sabah yapılan antrenmanında 'sağ iliopsoas kasında' yaralanma olduğu belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da top koşturan ve A Milli Futbol Takımı'nın da kilit oyuncularından biri olan Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Hakan, bu sabah yapılan idmanda sağ iliopsoas kasından bir yaralanma yaşadı. Bu sebeple Torino maçının kadrosundan çıkarılan 26 yaşındaki futbolcunun, ne kadar sahalardan uzak kalacağı ise yapılacak son tetkiklerin ardından belli olacak.
Milan'ın da ilerleyen günlerde Hakan Çalhanoğlu'nun son durumuna ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.

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Son Dakika | Hakan Çalhanoğlundan kötü haber

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