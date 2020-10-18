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GeriFutbol Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray yanıtı
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Haber Giriş: 18.10.2020 - 11:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray yanıtı

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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takımımızın Sırbistan ile oynadığı maçın ardından Galatasaray sorusunu yanıtladı.

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'ın formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray için Beyaz TV'ye konuştu.

"BURADA GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

A Milli Takımımız ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynamanın ve gol atmanın heyecan verdiğini dile getiren ve Sarı-kırmızılı takıma transferi için açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Bir futbolcu için heyecan her zaman olur. Hem heyecan olur hem de insan kendisini duygusal hisseder. Burada gol attığım ve asist yaptığım için mutluyum. İlerleyen zaman ne gösterir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON G.SARAY OLUR"

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi sorulan Hakan, "Herkese selam olsun. Galatasaray'a, Fatih Hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur." şeklinde konuştu.

Son Dakika | Hakan Çalhanoğlundan Galatasaray yanıtı

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