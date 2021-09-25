Son Dakika: Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş şampiyonluk sözleri! "Roma, Napoli ve Atalanta da yarışta ancak..."

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Spor Arena Dış Haber - Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Atalanta maçı öncesi şampiyonluk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Corriere dello Sport'a konuşan Hakan, bu sene de şampiyonluğun favorisi olduklarını belirtti.

"Birçok takım sonuna kadar mücadele edecektir" diyen milli futbolcu, "Roma ve Napoli lige harika bir başlangıç yaptı. Atalanta da onları takip ediyor. Zirve yarışında bize başka hangi takım katılır bilmiyorum ancak geçen sezondan sonra bu sene de favori biziz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Inter formasıyla 5 maça çıkan Hakan, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.