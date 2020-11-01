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GeriFutbol Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'na bir dev talip daha! Manchester United'dan sonra ezeli rakip...
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Futbol
Haber Giriş: 01.11.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'na bir dev talip daha! Manchester United'dan sonra ezeli rakip...

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, pandeminin ardından gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Hakan için Manchester United'ın ardından Inter'in de devrede olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon pandemi arası sonrası adeta küllerinden doğan ve Milan'ın şahlanmasında pay sahibi olan Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor.

Calciomercato'nun haberine göre; Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çalhanoğlu için Milan'ın ezeli rakibi Inter de devreye girdi.

Manchester United'ın da talip olduğu milli yıldız için fırsat yoklayan Inter, İngiliz devinin anlaşamaması üzerine harekete geçecek.

Bu sezon Milan formasıyla toplamda 8 karşılaşmaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. (Sabah)

Son Dakika | Hakan Çalhanoğluna bir dev talip daha Manchester Uniteddan sonra ezeli rakip...

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