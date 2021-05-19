Son dakika: Hakan Çalhanoğlu'na astronomik teklif!

Spor Arena Dış Haberler - Milan ile sözleşmesi sona eren ve yenileme görüşmelerini sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Katar ekibi Al-Duhail'den dev bir teklif geldi. Sky Sports Italia'nın haberine göre Al-Duhail, Hakan Çalhanoğlu'na toplam 32 milyon Euro'yu bulan, içerisinde 8 milyon Euro imza parası ve yılık 8'er milyon Euro da maaş olan bir transfer teklifi sundu.



Haberde kariyerine Avrupa'da devam etmek ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen 27 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile görüşmeye devam ettiği kaydedildi.

JUVENTUS DA İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde İtalya basınında çıkan bir başka haberde de Juventus'un Hakan için resmi olarak harekete geçtiği ifade edilmişti. Calciomercato'da yer alan habere göre; Juventus, milli oyuncuya yıllık 5 milyon euroluk maaş önerdi. Aylardır süren görüşmelerde Milan 4 milyon euro konusunda ısrarlı tutumunu sürdürmüş ve yeni kontrat konusunda sonuç alınamamıştı.

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