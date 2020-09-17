Son dakika | Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı yine uçurdu

Hakan Çalhanoğlu, 23. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in attığı golün asistini yaptı. Milli futbolcu, 67. dakikada ceza sahası dışından ağları havalandırdı ve maçın skorunu ilan etti.

Milan, 3. Ön Elmee Turu'na yükselirken; Hakan Çalhanoğu, Milan ile çıktığı son 7 maçın 4.'ünde hem gol hem de asist yaptı.

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