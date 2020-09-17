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GeriFutbol Son dakika | Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı yine uçurdu
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Futbol
Haber Giriş: 17.09.2020 - 23:49 | Son Güncelleme:

Son dakika | Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı yine uçurdu

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Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shamrock Rovers'ı deplasmanda 2-0 yendiği maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

Hakan Çalhanoğlu, 23. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in attığı golün asistini yaptı. Milli futbolcu, 67. dakikada ceza sahası dışından ağları havalandırdı ve maçın skorunu ilan etti.

Milan, 3. Ön Elmee Turu'na yükselirken; Hakan Çalhanoğu, Milan ile çıktığı son 7 maçın 4.'ünde hem gol hem de asist yaptı.

Son dakika | Hakan Çalhanoğlu, Milanı yine uçurdu

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