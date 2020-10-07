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GeriFutbol Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacak mı?
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Futbol
Haber Giriş: 07.10.2020 - 16:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacak mı?

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Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacak mı?
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Milan ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Hakan Çalhanoğlu için İtalya'dan açıklama geldi.

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalya'dan transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre Milan, 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Milli futbolcu ile yola devam etme kararı aldı.

Özellikle geçen sezon pandemiden sonra gösterdiği çıkışla büyük beğeni kazanan Hakan Çalhanoğlu ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılacağı kaydedildi.

Bu seneye de oldukça formda başlayan Türk yıldız, takımının değişilmezleri arasına girdi.

Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu, Milanda kalacak mı

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