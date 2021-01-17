MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı!
GeriFutbol Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 17.01.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İtalya Serie A ekibi Milan, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Milan'dan yapılan resmi açıklamada Hakan Çalhanoğlu ve Theo Hernandez'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi. İki oyuncunun da semptom göstermediği ve evlerinde karantinada oldukları belirtildi.

Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle