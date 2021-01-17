Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı!

Milan'dan yapılan resmi açıklamada Hakan Çalhanoğlu ve Theo Hernandez'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi. İki oyuncunun da semptom göstermediği ve evlerinde karantinada oldukları belirtildi.

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