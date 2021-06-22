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Futbol
İstanbul DHA
Haber Giriş: 22.06.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolünde

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Son Dakika: Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolünde

Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolüne girdi.

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşmaya vardığını ve salı günü sözleşme imzalayacağını açıklamıştı.

27 yaşındaki milli futbolcu resmi sözleşme öncesi sağlık kontrolünden geçmek için bugün Milano’daki kliniğe gitti. 

Sağlık kontrolünün ardından Hakan’ın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Son Dakika: Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolünde

 

Son Dakika: Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolünde

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