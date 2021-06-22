Son Dakika: Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolünde

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşmaya vardığını ve salı günü sözleşme imzalayacağını açıklamıştı.

27 yaşındaki milli futbolcu resmi sözleşme öncesi sağlık kontrolünden geçmek için bugün Milano’daki kliniğe gitti.

Sağlık kontrolünün ardından Hakan’ın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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