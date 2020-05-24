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GeriFutbol Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu açıkladı: 'Ibrahimovic'in Türkiye'de tuttuğu bir takım var'
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Futbol
Haber Giriş: 24.05.2020 - 23:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu açıkladı: 'Ibrahimovic'in Türkiye'de tuttuğu bir takım var'

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Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu açıkladı: 'Ibrahimovic'in Türkiye'de tuttuğu bir takım var'
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Milan'ın orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ismi zaman zaman Süper Lig ekipleriyle anılan Zlatan Ibrahimovic hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

A Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Zlatan Türkiye'yi çok seviyor, İstanbul'u da çok seviyor. Türkiye'de tuttuğu bir takım var, hangi kulübü tuttuğunu söyleyemem, o gizli. Söylersem bana kızabilir, onu saklayalım." dedi.

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