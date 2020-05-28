Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu açıkladı: 'Galatasaray'a gelirsem mutlu olurum'

Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarı olduğunu hiç saklamadığını ve sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde mutluluk duyacağını söyledi.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları;

İtalya'da durum bugün belli olacak, biz de bekliyoruz. Antrenmanlara devam ediyoruz. Halimize şükür, biraz daha rahatladık. İnşallah maçlar akşam oynanır çünkü hava çok sıcak.

Çocuk bakmak gerçekten kolay değil. Bu süreçte eşimi daha iyi anladım ve ona yardımcı olmaya çalıştım.

Önümüzdeki maçlarda UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için savaşacağız. Bayburtlu olarak Milan'da oynadığım için kendimle gurur duyuyorum. Milli takımda genç oyuncular ve tecrübeli oyuncularla bu jenerasyon çok güzel. Takımda herkesin birbirine saygısı var.

GALATASARAY'A GELİRSEM MUTLU OLURUM

Ben Galatasaraylı olduğumu saklamıyorum. Çocukluğumdan beri öyleyim. Buradan da söylüyorum bunu. Galatasaray'ı hep takip ediyorum. İlerleyen zamanda Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum.