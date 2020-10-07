Son Dakika | Hajduk Split, Umut Nayir transferini resmen açıkladı

Hajduk Split, Beşiktaş'tan Umut Nayir'in satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Umut, Sergen Yalçın'un raporu doğrultusunda kadronun dışında kalmıştı.

BU FORMA İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

Transferle ilgili konuşan Nayir, "Hajduk Split'e gelmeden önce Vida, Atanasov ve Prekazi ile konuştum ve çok pozitif geri dönüşler aldım. Bu forma ve bu kulüp için en iyisini yapacağım." dedi.

BEŞİKTAŞ'A VEDA MESAJI

Hajduk Split'e transfer olan Umut Nayir Beşiktaş için bir de veda mesajı yayınladı. Mesajda, "Aslında insanı en çok acıtan şey; hayal kırıklıkları değil. Yaşanması mümkünken, yaşayamadığı mutluluklardır." Önüme bakıp hikayeme yepyeni bir bölüm ekleme zamanı geldi. Kulübe geldiğim ilk günden bugüne kadar çalışma imkanı bulduğum, bana katkı sağlamış ve üzerimde en ufak emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkür de büyük Beşiktaş taraftarına; ilk günümden bu yana bana verdikleri destek ve hissettirdikleri güzel duygular için" ifadelerini kullandı.