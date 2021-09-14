Son Dakika: Hagi'nin yeni prensi Enes Sali tarihe geçti! Henüz 15 yaşında...

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'ın efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta'nın genç oyuncusu Enes Sali, Acadamica Clienceni maçında tarihe geçti.

5-0 kazanılan maçta ikinci yarıda oyuna giren ve harika bir gole imza atan Sali, henüz 15 yaşında Romanya Ligi'nde adından söz ettirdi.

Enes Sali, 15 yaş 6 ay ve 21 günlük olarak, Romanya Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı. Kaydettiği golün ardından büyük sevinç yaşayan genç futbolcu, mutluluğunu hocası Hagi ile paylaştı.

"ENES KADAR YETENEKLİSİNİ BULMAK ZOR"

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Enes Sali, "Hagi tarafından oynatılmak benim için büyük gurur. Çok küçük yaşlardan beri futbolu çok seviyorum. Hedefim kazanabileceğim kadar maç kazanmak. Kendime güveniyorum, şu ana kadar başardığım hiçbir şey yok" diye konuştu.

Enes Sali'nin performansını değerlendiren Hagi ise, ""Enes Sali'yi çok iyi biliyorum. Onun hakkında çok güzel şeyler duyacaksınız. Çok yetenekli biri. Onun kadar yetenekli oyuncuyu bulmak hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.

ENES SALİ KİMDİR?

Kanada doğumlu Romanyalı Enes Sali'nin ailesi Türk kökenlere sahip. Özellikle Dobruca bölgesinde yaşayan Romanya'daki Türkler'in 2011 sayımına göre sayısı 28 bin 226.

11 yaşına kadar Kanada'nın Otranta şehrindeki Woodbridge Strikers'ta futbol oynayan Sali, uluslararası bir turnuvada Barcelona gözlemcilerinin dikkatini çekti. Sali, iki yıl, Katalanlar'da oynarken; Barcelona, FIFA'nın kararı sonrası genç oyuncuyu serbest bırakmak zorunda kaldı. Gheorghe Hagi, Sali'nin babasını ikna ederek onu Viitorul Constanta Akademisi'ne kazandırdı. Sali, 9 Ağustos 2021'de henüz 15 yaşında Farul Constanta'nın Sepsi OSK'yı 1-0 yendikleri maçta ilk profesyonel maçına çıktı.

Romanya, U16 takımının da formasını giyen Sali, Farul Constanta formasıyla üç maça çıktı.