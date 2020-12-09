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GeriFutbol Son Dakika Haberleri | Türk hackerlar, PSG-Başakşehir maçındaki hakem Sebastian Coltecu'nun hesabını hackledi!
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Haber Giriş: 09.12.2020 - 01:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberleri | Türk hackerlar, PSG-Başakşehir maçındaki hakem Sebastian Coltecu'nun hesabını hackledi!

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Türk hackerlar, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Başakşehir'in oynadığı maçta 4. hakem olarak görev yapan ve Webo'ya yönelik ırkçı söylemleriyle gündem olan Sebastian Coltescu'nun Instagram hesabını hackledi.

PSG - Başakşehir maçında 4. hakem olarak görev yapan ve ırkçı söylemleriyle tepki toplayan Sebastian Coltescu'un Instagram hesabı hacklendi.

Coltescu'nun Instagram hesabının biyografi kısmına #notoracism yazılırken, Türk hackerlar kendi isimlerini de aynı bölüme ekledi.

Son Dakika Haberleri | Türk hackerlar, PSG-Başakşehir maçındaki hakem Sebastian Coltecunun hesabını hackledi

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