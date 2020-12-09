Son Güncelleme:
Son Dakika Haberleri | Türk hackerlar, PSG-Başakşehir maçındaki hakem Sebastian Coltecu'nun hesabını hackledi!
Türk hackerlar, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Başakşehir'in oynadığı maçta 4. hakem olarak görev yapan ve Webo'ya yönelik ırkçı söylemleriyle gündem olan Sebastian Coltescu'nun Instagram hesabını hackledi.
PSG - Başakşehir maçında 4. hakem olarak görev yapan ve ırkçı söylemleriyle tepki toplayan Sebastian Coltescu'un Instagram hesabı hacklendi.
Coltescu'nun Instagram hesabının biyografi kısmına #notoracism yazılırken, Türk hackerlar kendi isimlerini de aynı bölüme ekledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle