Son Dakika Haberleri... Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit hayatını kaybetti

Türk basketbolunun duayeni olan Yalçın Granit, Darüşşafka Lisesi'nden Galatasaray'a geçmiş ve Yenilmez Armada'nın en skoreri olmuştu.

Fransa'nın Paris takımına transfer olarak Avrupa'ya giden ilk Türk basketbolcu olan Granit, ardından koçluk, yöneticilik ve yazarlık yaptı.

TV sunucusu İsmail Şenol da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türk basketbolunun büyük efsanelerinden Yalçın Granit, hayata gözlerini yumdu. Ne söylesem, ne anlatsam eksik kalacak onunla ilgili. Çok özel bir insan, büyük bir basketbol figürü, dahası iyi bir dostumu kaybettim. Çok üzgünüm..." sözleriyle acısını dile getirdi.

TBF'den Yalçın Granit için başsağlığı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.



TBF'den yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Granit'in cenazesine ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Hidayet Türkoğlu'ndan Yalçın Granit için başsağlığı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.



Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk basketbolunun duayen ismi, basketbol efsanemiz, saygıdeğer büyüğüm Yalçın Granit'i maalesef kaybettik. Değerli katkıları basketbol camiası tarafından her zaman minnetle hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Başımız sağ olsun!"