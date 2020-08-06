Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe, Filip Novak transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Novak’a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Novak yaptığı ilk açıklamada "Çok mutluyum. Kulüpsüz geçirdiğim dönem, belirsizlik çok kötüydü. Şimdi her şey belli oldu. Yeni ve büyük bir aileye katıldım. Camiamıza, Başkanımız Ali Koç’a, Emre Belözoğlu’na, Selahattin Baki’ye beni bu sarı lacivert renklere bağladıkları için teşekkür ediyorum. COVID-19’dan dolayı futboldan uzak kalmak zorunda kaldık. O dönem çok kötüydü. Statlar boştu ama şimdi yeniden Türkiye’de, İstanbul’da top oynayacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe forması altında çok büyük beklentilerim var. Sadece futbol oynamaya odaklıyım. Futbol oynamayı çok özledim. Topa dokunmayı çok özledim. Sezonun başlaması için gün sayıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tüm taraftara destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum" dedi.

Fenerbahçe ile anlaşan Filip Novak, Trabzonspor'a sosyal medya hesabından veda etmişti.

Novak paylaşımında "Sevgili Trabzonspor! Biliyorsunuz ki ilk günden son maçıma kadar sizler için savaştım. Ama hayat, yeni meydan okumalardan ibarettir ve ben de yeni birini kabul etmeye karar verdim. Umarım anlayışlı olursunuz. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.