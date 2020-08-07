Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe, Brahim Darri transferini bitirdi!

Fenerbahçe trasferde hız kesmiyor! Üst üste açıkladığı transferlerle sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran Fenerbahçe, bir isimle daha anlaştı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Karagümrük'te forma giyen Brahim Darri ile her konuda anlaştı.

Haberde transferin yakın zamanda resmiyete kavuşacağı belirtildi.

SÜLEYMAN HURMA AÇIKLAMIŞTI

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Darri için Fenerbahçe ile her konuda anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.