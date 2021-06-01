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Futbol
Haber Giriş: 01.06.2021 - 19:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük'te Süleyman Hurma'dan Borini, Biglia ve Ndao sözleri... Fenerbahçe ve Trabzonspor...

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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiği iddia edilen Fabio Borini ve Luas Biglia ile ilgili Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan açıklama geldi. Hurma, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Biglia için nabız yokladıklarını doğrularken, Borini'nin takımda kalmak istediğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, transferleri gündemde olan Alassane Ndao, Fabio Borini ve Lucas Biglia ile ilgili konuştu.

A Spor'da açıklamalarda bulunan Hurma, Biglia için Fenerbahçe ve Trabzonspor'la görüştüklerini doğrularken Ndao'nun da transfer olacağını belirtti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Süper Ligden iki yıldızla anlaşmak üzere Borini ve Biglia...
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İşte Süleyman Hurma'nın açıklamaları;

"Alassane Ndao sanıyorum gidecek, öyle gözüküyor. 24 yaşında bir oyuncu, her maç 13 kilometre üzerinde koşar, 11 gol, 10 asistle oynuyor, sıkı bir santrforumuz olsa 30 asistle oynayacaktı. Ndao için Türkiye'den teklif almadı. Bazen 10 milyonu getiren de alamayabilir, bazen 300 bin euro getiren alır. Geçtiğimiz sezon başında biri 500 bin euro verse, ben Ndao'yu verebilirdim çünkü çok ihtiyacım vardı. Bunu alın, sonraki satıştan pay verin dedim, nakite ihtiyacım vardı, birine alın dediğinizde almıyorlar. O günkü koşullar farklıydı. Çocuğun taleplerini de değerlendirmek lazım."

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"FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR BIGLIA'YI SORDU"

"Biglia 18 milyon euro bonservis bedeline Milan'a transfer oldu. Biglia 13 kilometre üzerinde koşuyor, onu satmak için almadım. Durmak istediği sürece kulübümüzde durur. Bir para talebim yok, alacağım büyük bir para da yok. 35 yaşında diye yazıyorlar, Türkiye'nin tartışmasız en iyi orta saha oyuncusu. Beşiktaş'ta Atiba olmadığında seviniyoruz. Burak Lille'de şampiyon oldu, Biglia'dan büyük. Oyuncu ne durumda, onu bilmek lazım. İnşallah Biglia'yı mutlu ederiz, elimizde durur. Opsiyonu kullandık. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile konuştuk ama çok istiyoruz, verir misin diye bir şey olmadı. Trabzonspor'da da sayın başkan ile görüştük, bir dönüşleri olacaktı, olmadı. Fenerbahçe de sordu."

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"BORINI TAKIMDA KALMAK İSTİYOR"

"Gitmek istemeyen oyuncularımız da var. Borini mesela kontrat uzatmak istedi. Borini'ye de bir sürü kulüpten teklif var, 1 yıl daha kontratı var aslında, proje beni çok etkiledi dedi."

Son dakika haberleri... Fatih Karagümrükte Süleyman Hurmadan Borini, Biglia ve Ndao sözleri... Fenerbahçe ve Trabzonspor...

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